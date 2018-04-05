Alanya'da polisi tanıdılar

ALANYA'NIN en renkli gündüz çocuk bakım evlerinden olan Rüzgar Gülü Kreş'in öğrencileri, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polis memurlarının Polis Haftası'nı kutladılar. Öğretmenlerin eşliğinde Alanya Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne gerçekleştirdikleri ziyarette polislik mesleğinin zorluklarını ve polisliğin önemini öğrenen minikler, hazırlanan slaytları da izleyerek farklı bir deneyim elde ettiler.
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