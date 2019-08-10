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Alanya'da polis ve jandarma sürücülerle bayramlaştı

Alanya'da polis ve jandarma trafik denetiminde bugün ceza yazmadı, sürücü ve yolculara, bayram ikramında bulundu.

GÜNCEL 10.08.2019, 20:46 10.08.2019, 20:50 Melike Temir
Alanya'da polis ve jandarma sürücülerle bayramlaştı
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Alanya'da polis ve jandarma sürücülerle bayramlaştı
Alanya'da polis ve jandarma sürücülerle bayramlaştı

MEHMET AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Amirliği ekipleri yol kontrol noktalarında vatandaşlarla bayramlaştı, sürücülere bayram şekeri ikram edildi, trafik kuralları hatırlatıldı.Kurban Bayramı öncesinde polis ve jandarma D-400 Karayolu Kestel Mahallesinde oluşturulan kontrol noktasındaydı. Sürücülerve beraberindeki yolculara emniyet kemeri, hız ve uykusuzluk konusunda uyarıda bulunuldu. Güvenlik güçleri önce uyarı yaptı ardından kan şekeri düşmesine karşı lokum, çikolata ikram etti. Polis ve jandarma ayrıca su ve kolonya ikramında bulundu. Sürücüler ise bu  uygulamadan memnun olduklarını söylediler. Motosiklet sürücülerine ise doğru kask takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Araçlarda bulunan yolcular ise ikramlardan dolayı mutlu oldu. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunuldu.

#bayramlaşma #Sürücü #Jandarma #Polis #Alanya
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