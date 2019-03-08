Alanya'da polis'ten huzur toplantısı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Başkomiser Muzaffer Topoğlu vatandaşların güvenlikle ilgili sorunlarını dinlemek, sorunlara vatandaş-polis işbirliği çerçevesinde çözüm aramak, Emniyet Müdürlüğünün yaptığı başarılı çalışmalar hakkında halkı bilgilendirmek, suçla mücadelede vatandaşlara düşen görevleri hatırlatmak amacıyla Birim Amirleriyle birlikte Fığla Mahallesi sakinleri ve Mahalle Muhtarı Hilmi Türkeli ile bir araya geldi.

Alanya Fığla Mahallesi sakinleriyle yapılan Huzur Toplantısında Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Başkomiser Muzaffer Topoğlu, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş, Kaçakçılık, Trafik vb. konularda yapmış olduğu başarılı çalışmaları paylaştı. Toplantı sırasında Toplum Destekli Polislik Büro Amirimi Başkomiser Muzaffer Topoğlu vatandaşlardan gelen soruları yanıtlarken, ilgili birim amirleri ise sorunları not aldı. Toplantı sonrasında vatandaşlar Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Muzaffer Topoğlu ve diğer amirlere teşekkürlerini sundu. Polis amirleri ise mahalle halkına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 14:51