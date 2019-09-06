Alanya'da polis tanıtım için 40 bin harita dağıttı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Büroya bağlı polis ekipleri bu kapsamda Alanya'da turistlerin yoğun olarak gezdikleri kale ve Damlataş mağarası çevresinde dağıtılan haritaların içerisinde Alanya kent ve kale bilgilerinin yer aldığı 3 dilde hazırlanan 40 bin haritanın dağıtımını gerçekleştirdi. Turistler aldıkları haritaları büyük bir titizlikle incelerken, polis ekiplerine de teşekkür ettiler