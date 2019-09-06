Alanya'da polis tanıtım için 40 bin harita dağıttı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Alanya'yı tanıtmak amacıyla kent ve kale Haritalarını turistlerin yoğun olduğu yerlerde dağıtmaya devam ediyor.
GÜNCEL 06.09.2019, 12:11
Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Büroya bağlı polis ekipleri bu kapsamda Alanya'da turistlerin yoğun olarak gezdikleri kale ve Damlataş mağarası çevresinde dağıtılan haritaların içerisinde Alanya kent ve kale bilgilerinin yer aldığı 3 dilde hazırlanan 40 bin haritanın dağıtımını gerçekleştirdi. Turistler aldıkları haritaları büyük bir titizlikle incelerken, polis ekiplerine de teşekkür ettiler
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