Alanya'da polis halkla buluştu

ALANYA Emniyet Müdürlüğü tarafından rutin olarak düzenlenen huzur toplantısı bu hafta Yasırali Mahallesi’nde yapıldı. Yakın çevredeki mahalle muhtarları ve vatandaşların katılım gösterdiği toplantıda Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri İlyas Çağlayan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.