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Alanya'da polis haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 173’üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Antalya’nın Alanya ilçesinde tören düzenlendi. 

Alanya'da polis haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 173’üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Antalya’nın Alanya ilçesinde tören düzenlendi. 

10 Nisan 2018 Salı 11:53
Alanya'da polis haftası kutlandı
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HÜKÜMET Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda emniyet mensupları katıldı. 
Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklının Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye davet edilen Müdür Çakmaklı burada bir konuşma yaptı. Çakmaklı,”Bugün Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruş yıldönümünü sizlerle kutlamaktan büyük onur duyuyoruz. Şanla, şerefle yazdığımız 172 yıllık maziyi geride bırakan teşkilatımız, 173. kuruluş yılana girerken sadece Türkiye’de değil dünyada da saygın yerimizi almanın gururu içerisindeyiz” dedi. 
Daha sonra Müdür Çakmaklı, tebrikleri kabul etti ve emniyet mensupları ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. 

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Son Güncelleme: 10.04.2018 12:21
Anahtar Kelimeler:
Türk Polis TeşkilatıAlanya
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