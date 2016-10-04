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Alanya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.,Alanya'da 6 Ekim 2016 planlı elektrik kesintisi olacağını açıkladı

Alanya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.,Alanya'da 6 Ekim 2016 planlı elektrik kesintisi olacağını açıkladı

04 Ekim 2016 Salı 15:04
Alanya'da planlı elektrik kesintisi
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AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada Alanya'nın bazı bölgelerinde 6 Ekim 2016 Perşembe günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında daha kaliteli enerji temin edilmesi amacı ile trafo yenileme çalışması ve hat bakım çalışması yapılacağını duyurdu.  
İŞTE KESİNTİ OLACAK MAHALLELER
Yapılacak enerji kesintisinden Kadıpaşa, Su gözü Mahallesi ve Türk Telekom Çevresi etkilenecektir. AEDAŞ'ın yaptığı açıklamada "Çalışmaların planlanan süreden erken bitmesi halinde AEDAŞ, belirtilen hatlara daha erken saatlerde enerji verebilecektir" dendi. 
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