Alanya'da planlı elektrik kesintisi

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada Alanya'nın bazı bölgelerinde 6 Ekim 2016 Perşembe günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında daha kaliteli enerji temin edilmesi amacı ile trafo yenileme çalışması ve hat bakım çalışması yapılacağını duyurdu.

İŞTE KESİNTİ OLACAK MAHALLELER

Yapılacak enerji kesintisinden Kadıpaşa, Su gözü Mahallesi ve Türk Telekom Çevresi etkilenecektir. AEDAŞ'ın yaptığı açıklamada "Çalışmaların planlanan süreden erken bitmesi halinde AEDAŞ, belirtilen hatlara daha erken saatlerde enerji verebilecektir" dendi.

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