Alanya'da plajda yağmur sürprizi

BİR bölümü güneşlenirken, kalanı denizde yağmura yakalanan tatilciler, plajı boşaltıp kapalı alanlara kaçtı. Bazı tatilciler ise yüzmeye devam etti.

İncekum Plajı'nda güneşlenirken aniden bastıran sağanak yağmurla şaşkına dönen tatilciler, özellikle küçük yaştaki çocuklarını alıp plajın kapalı alanlarına akın etti. Kısa sürede boşalan plajdaki sağanak yağmuru kapalı alanlarda izleyen tatilciler "Bu da bir anı oldu, deniz, kum, güneşti, deniz, kum, güneş ve yağmur tatili yaptık" dediler. Tatilciler, yağmurun ardından plaj keyfine devam ettiler.