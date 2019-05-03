Alanya'da plajda korku dolu anlar

OLAY, İncekum Plajı’nda meydana geldi. İddialara göre, bir vatandaş henüz sezona açılmamış plajda denize girmek istedi. Yüzdükten kısa bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren adamı fark eden vatandaşlar çevredekilerden yardım istedi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, plajın yan tarafında bulunan otelin cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan 50 yaşlarındaki vatandaşa, yine aynı otelin doktor ve hemşiresi tarafından müdahale yapıldı. Hastaneye gitmek istemeyen vatandaş, daha sonra yürüyerek plajdan ayrıldı.

