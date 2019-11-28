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Alanya'da 'Pinokyo' okullarda

Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından 6 yıl önce başlatılan “Orada Bir Köy Var Uzakta” Projesi, yeni sürprizlerle devam ediyor. Bu yıl çocuklarla ilk kez 'Pinokyo' adlı oyunu buluşturacak olan ABT ekibi, 2 Aralık Pazartesi günü İncekum Öztaş İlkokulu’nda prömiyer yapacak

GÜNCEL 28.11.2019, 18:07
Alanya'da 'Pinokyo' okullarda
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ALANYA Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce bu yıl 6. kez gerçekleştirilen “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi kapsamında, Nilbanu Engindeniz’in yönettiği “Pinokyo” oyunu, gezici tiyatro ile Alanya’daki ilkokul çocuklarını ziyaret edecek. Alanya Belediyesi tarafından tam bir tiyatro sahnesine dönüştürülen araç, tiyatroyu çocukların ayağına götürecek. Yaklaşık iki yıl sürecek olan proje, sadece köy ve mahalle okullarına değil, merkezdeki okullara da ulaştırılacak. Carlo Collodi’nin yazdığı oyunun müziklerini Kemal Günüç; kukla ve maske uygulamalarını Ayten Öğütcü; dekor ve afiş tasarımını Tayfun Çebi yaptı. Oyunda Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Fırat Onur Deniz, Nilay Kara, Kartal Türkoğlu, Murat Demir Tetik ve Nilbanu Engindeniz rol alıyorlar.
PROJEYE ALTAN ERKEKLİ'DEN DESTEK
Projeye, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Erkekli de destek verdi. Erkekli’ye teşekkür eden Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, "Oyundaki en büyük sürprizlerden biri ise başarılı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Erkekli’den gelen destek. Ünlü oyuncu Erkekli, sesiyle anlatıcı rolünü canlandırarak böyle özel bir sosyal sorumluluk projesine destek veriyor. Ünlü oyuncumuz Erkekli’ye bu anlamlı desteği için teşekkür ederim” dedi.

#Alanya #Pinokyo #İncekum Öztaş İlkokulu’nda
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