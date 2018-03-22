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Alanya'da petshopçulara sertifika

Alanya'da ev veya süs hayvanı satışı ve üretimi için iş yeri açmak isteyen kişiler sertifika aldı

Alanya'da petshopçulara sertifika

Alanya'da ev veya süs hayvanı satışı ve üretimi için iş yeri açmak isteyen kişiler sertifika aldı

22 Mart 2018 Perşembe 22:58
Alanya'da petshopçulara sertifika
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20-24 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen eğitim programını başarı ile tamamlayanlara eğitim sertifikalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ve Veteriner Hekimler Odası Alanya Temsilciliği işbirliğinde yapılan protokolle sertifikalarını aldılar. Ayrıca yine aynı tarihlerde yapılan eğitim seminerine katılarak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmaya hak kazanan vatandaşlar da kimlik kartlarını alarak görev yeleklerini giydi.
'EĞİTİME 7 KİŞİ KATILDI'
Ruhsat almak ve izin başvurusunda bulunmak için zorunlu olan bu Eğitim Sertifikası için düzenlenen eğitim programı Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce rutin bir şekilde organize ediliyor. Bu sayede vatandaşların il merkezlerine gitmelerine gerek kalmadan işlemler için gerekli belgeleri temin etmeleri sağlanıyor. Organize edilen eğitim programına 7 kişi katılım sağlayarak başarı gösterdi. Eğitim sertifikası almaya hak kazanan bu kursiyerlerin sertifikalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi. Eğitim sertifikalarını alan 7 kişi söz konusu iş kollarında faaliyet yürütmek istedikleri zaman iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusunda bulunabilecekler.
'2 KİŞİ KORUMA GÖREVLİSİ OLDU'
Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak isteyen 2 kişi, 20-24 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen eğitime katılarak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik kartlarını aldı ve görev yeleklerini giydi. Katılımcılara kimlik kartlarını ve yeleklerini takdim eden Başkan Yücel, “Alanya’da hayvan dostu belediyeciliğin ön planda tutulması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda bölgede sadece Merkez Belediyeler tarafından düzenlenen Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimini şehrimizde de düzenlemeye başladık. Eğitimini tamamlayan 2 vatandaşımız Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik kartlarını ve yeleklerini alarak kendi mahallelerinde gönüllü katılım sağladılar. Eğitimlerini tamamlayarak başarı sağlayan kursiyerlerimizi tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

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