Alanya'da petrolde sürpriz buluşma

Haber: Alper KUTAY

YAKLAŞIK bir saat süren ziyarette Bakan Çavuşoğlu’na Ak Parti ilçe Başkanı Mustafa Toklu da eşlik etti. Ziyarette ne konuşulduğu konusundaki sorulara cevap vermeyen Abdullah Sönmez, “Dostane bir nezaket ziyareti. Memleket meseleleri üzerine sohbet ettik” demekle yetindi. Bilindiği gibi Sönmez’in ismi siyasi kulislerde Ak Parti’nin 2019 yerel seçimlerinde muhtemel Alanya Belediyesi başkan adayları arasında geçiyor.

