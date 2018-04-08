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Alanya'da petrolde sürpriz buluşma

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanan Konaklı Belediyesi'nin son başkanı ve Alanya Belediyesi'nin MHP’li üyesi Abdullah Sönmez’i Konaklı’daki petrol istasyonunda ziyaret etti

Alanya'da petrolde sürpriz buluşma

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanan Konaklı Belediyesi'nin son başkanı ve Alanya Belediyesi'nin MHP’li üyesi Abdullah Sönmez’i Konaklı’daki petrol istasyonunda ziyaret etti

08 Nisan 2018 Pazar 23:51
Alanya'da petrolde sürpriz buluşma
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Haber: Alper KUTAY

YAKLAŞIK bir saat süren ziyarette Bakan Çavuşoğlu’na Ak Parti ilçe Başkanı Mustafa Toklu da eşlik etti. Ziyarette ne konuşulduğu konusundaki sorulara cevap vermeyen Abdullah Sönmez, “Dostane bir nezaket ziyareti. Memleket meseleleri üzerine sohbet ettik” demekle yetindi. Bilindiği gibi Sönmez’in ismi siyasi kulislerde Ak Parti’nin 2019 yerel seçimlerinde muhtemel Alanya Belediyesi başkan adayları arasında geçiyor.
 

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Alanyalı Dışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluKonaklıAlanya BelediyesiMHP
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