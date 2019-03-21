Alanya'da personel ve vatandaşa seminer

ALANYA Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinin 2019 yılı içinde ikincisi gerçekleştirildi. Eğitmen Ruhan Maral tarafından belediye personeline ve vatandaşlara 'Satranç Tahtasında Piyon Olmak' semineri düzenlendi. Eğitmen Ruhan Maral verilen eğitimle satranç tahtasının en değersiz taşı olarak kabul edilen piyonun, 5 hamle; hayat amacı, kale gibi dostlar, farklı açıdan bakmak, işini iyi yapmak, değer sahibi olmak ile neler yapabileceğine dair insan hayatına uyarlanmış örnekleri ve hikâyeleri katılımcılarla buluşturdu. Hayatın bir kopyası olan ve eski ismi Çaturanga olan bu strateji oyunu ile gerçek hayat arasındaki benzerlik katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.