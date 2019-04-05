Alanya'da pazar esnafı umutlu

ALANYA'NIN en eski pazaryerlerinden olan Cuma Pazarı’nda esnaf, Alanya’da yeniden Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel’in zaferiyle sonuçlanan ülke genelindeki seçimlerin ardından fiyatlarda düşüş bekliyor. Dim TV’ye konuşan pazar esnafı, Adem Murat Yücel’in başkanlığından memnun olduklarını dile getirdi. Esnaf, baharın gelmesiyle birlikte ürün miktarı ve çeşitlerinde artış olacağını belirtti. Mevsim meyve ve sebzelerinin yerini almaya başladığı pazarda halk, fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Ancak esnaf bu durumun uzun sürmeyeceğini ifade ediyor.

Cuma Pazarı esnafı, seçim öncesi yaşanan ekonomik durgunluğun günden güne azalacağından ve üretici ile tüketicinin de yüzünü güldürecek daha makul fiyatlar olacağından umutlu. Cuma Pazarı’nda esnaf her ne kadar önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş yaşanacağını söylese de vatandaş hayat pahalılığından şikayetçi.

Pazarın nabzını tutan Dim TV’ye konuşan Alanya halkı, alım gücünün düşmüş olmasından ve fiyatlarda bir süredir devam eden artış nedeniyle mağduriyetini dile getirdi.