Alanya'da patlayan trafonun yanında çocuk parkı var

25 METRELİK Yol üzerinde Mezza Restoran’ın karşısında bulunan trafo merkezinde bir patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte çıkan ses çevredekiler tarafından korkuyla karşılanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın etkisiyle çok şiddetli bir ses duyuldu. Patlayan trafo merkezinin hemen yanı başında bulunan çocuk parkı ise ‘pes’ dedirtti. Çocukların oyun alanıyla üzerinde “Dikkat! Ölüm tehlikesi var” uyarısının bulunduğu trafo merkezini birbirinden ayıran hiçbir güvenlik önlemi olmayışı da planlamanın yanlışlığının tuzu biberi oldu.

‘ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR’

Alanya Belediyesi’nin İyi Parti’li Meclis Üyesi Mimar Didem Dim Özaltın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Etik olarak ve vicdanen tehlikeli olan trafo merkezleriyle, sosyal alanların insanların can güvenliğini öngörerek planlanması gerekiyor. Eskiden yapılmış bir uygulama var ise de takibinin yapılması ve önlem alınması şart” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 17:11