Alanya'da park sorunu var mı? Dim TV sordu, vatandaşlar yanıtladı

ALANYA’da günden güne artan araç sayısı ile beraber nüfusunda yaz aylarında artması, en önemli gündem maddelerinden biri olarak trafiği ön plana çıkartıyor. Geçtiğimiz hafta Alanya Belediyesi Encümen Toplantısı’ndan sonra basın açıklamasında konuşan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da otopark sorunun olmadığını dile getirmişti. Dim TV de Alanya’da ikamet eden araç sürücülerine konuyla ilgili görüşlerini sorarak Alanya’nın otopark ihtiyacı olup olmadığını araştırdı. Ayrıntılar Saat 18:00’da Alper Kutay’la Dim Tv(dimtv.tv)Ana Haber Bülteni’nde