Alanya'da park halindeki otomobil alev aldı

Alanya'da, park halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alanya'da park halindeki otomobil alev aldı
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Mehmet AL
YANGIN, dün saat: 11:00 meydana geldi.Konaklı Halinde İsmail Sönmez'e ait 07 NCM 05  plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. yangının çıkış nedeninin motor kısmındaki elektrik aksamından geldiği belirtildi.

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