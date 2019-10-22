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Alanya'da Park Bahçeler ekiplerinden kış hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri kış sezonu hazırlıklarına başladı. Ekipler fırtınalı havalarda bir kazaya sebebiyet vermemesi için ağaçların budamasını yaparken, fidanların da bakımını gerçekleştiriyor.

GÜNCEL 22.10.2019, 11:18
Alanya'da Park Bahçeler ekiplerinden kış hazırlığı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Park ve Bahçeler Birimi, Alanya Merkez, Oba, Tosmur, Mahmutlar, Konaklı ve Türkler’de sorumluluk alanı içinde bulunan park, yürüyüş yolları, yeşil alan ve orta refüjlerde kış mevsimine hazırlanıyor. Bir taraftan ağaç ve fidanlara bakım yapılırken, diğer yandan bitkiler için yer düzenleme çalışmalarına başlandı.Alanya Atatürk Bulvarı, Ahmet Asım Tokuş Bulvarı orta refüjünde bulunan palmiye ve diğer ağaçların mevsimlik budamaları yapılıyor. Öte yandan bazı ekipler de refüj, park ve kaldırımlarda bulunan çalı grupları, ağaç ve bitkilerde şekil budaması gerçekleştiriyor. Çalışmalar Aralık ayına kadar Alanya genelinde devam edecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri Kemer Liman Caddesi’nde de kış bakımı yapıyor. Ekipler kış aylarının yaklaştığı şu günlerde özellikle fırtınalı havalarda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için ağaç dallarını budarken, aynı zamanda bakımlarını da yapıyor. Büyükşehir Park Bahçeler Birimi ekipleri, Kemer de rutin bakım ve temizlik çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyorlar.

#Alanya #Park Bahçeler #kış hazırlığı #Antalya Büyükşehir Belediyesi
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