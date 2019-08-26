Alanya'da 'Paralel Yapı' sorusu

Ramazan ÖZDEMİR

BURHAN Ulu, sendika yöneticileriyle birlikte yaptığı açıklamada komşu ilçe Manavgat’ta yaşanan bir olayı da anlattı. Ulu, "Yıllardır söylediğimiz fakat bir türlü sesimizi duyuramadığımız bir konuyla ilgili komşu ilçe Manavgat’da yaşanan bir olay söylediklerimizin ne denli doğru olduğunu gösterir niteliktedir. Aşağıdaki söz ve ifadeler bizzat olayın kahramanlarına aittir:

'İzmir Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Aydın Kaya’ya yeni görevinde başarılar diler, Manavgat eğitimine ve sendikamıza vermiş olduğu hizmetten dolayı EBS Manavgat Teşkilatı olarak çok teşekkür ederiz.'

Bu sözler Manavgat EBS Başkanına aittir. Bakınız karşılığında İzmir Çeşme İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Aydın Kaya ne diyor: 'Bizi unutmayarak Vefanın sadece İstanbul’da bir semt adı olmadığını gösteren sendika yönetimimize teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar.'

Türkiye’deki idarecilerin büyük bir çoğunluğunun aynı düşünce ile belli bir sendikanın mensuplarından olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Eğitimimizin yerlerde süründüğü de bilinen bir gerçektir. Buna göre eğitimdeki başarısızlığın nereden kaynaklandığını bilmemek cahillik demektir. Biz, bu tür olayları yıllardır defalarca dile getirdik. Buna rağmen ya sesimizi duyuramadık, ya da sesimiz duyulmak istenmedi. Umarım artık kendi seslerini duyarlar. Devletin makamları birilerine hizmet karşılığı dağıtılan yerler değildir. Türk Eğitim Sen olarak diyoruz ki; devlet kademelerinde makamların yükseliş ölçüsü birilerine hizmet etmekle değil, devlete ve millete hizmet etmekle olmalıdır. Sadakati ve aidiatı devlete ve millete olmayıp, iradesini sümüklü mendilini yedikleri zevatların ellerine bırakanların bu ülkede ne büyük zararlar oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sebepten iradesini ve yapacağı hizmeti devlet ve millet eksenli yapacak şahıslara, ehliyet ve liyakat esasları göz önünde bulundurularak görev verilmesi mankurtlarla yol yürünmemesini talep ediyoruz" dedi.

'20 GÜNDÜR SONUÇ ALINAMAMIŞTIR'

Devlet memurlarının 2020-2021 yılları için maaş artışlarının görüşüldüğünü belirten Ulu "20 gün süren toplu görüşmelerde hiçbir sonuç alınamamıştır. Yirmi günlük toplu görüşme sürecinde başka sendikaların toplu görüşme masasında olmasını istemeyen yetkili sendika, ne yazık ki anlaşmaya varılan konuları bile tutanağa geçirmeyi başaramamıştır. 2015 ve 2017 toplu görüşmelerinde memurların kayıpları ortada iken, 2019 görüşmelerinde de hiçbir sonuca varılamaması büyük bir talihsizliktir. Toplu görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanmasından sonra yasa gereği hakem heyetine gidilmiştir. Artık hakem heyeti nihai karar merciidir. Hakem heyetinin oluşumuna baktığımız zaman onbir kişinin altısı işveren tarafından atanmaktadır. Beşi ise sendikaları temsil etmektedir. Bu duruma göre çıkacak olan sonuç da aşağı yukarı ortadadır. Hakem heyetine önerimiz şudur ki; memurların 2015 ve 2017 toplu görüşmelerindeki kayıpları ortadadır. Bunu dikkate aldığımızda herhangi bir AVM’yi değil de pazarları dolaşmaları, fikir edinmeleri bakımından yeterlidir. Enflasyonun ne kadar olduğunu toplumumuzda bilmeyen yoktur. Hakem heyeti hesabı ister dolara, ister patates soğana, ister kiraya, isterse devletin vergilere, elektriğe, doğalgaza, çaya ve şekere yaptığı zamlara göre yapsın. Ondan sonra da kararını versin. Müzakere için verilen yetki, amatör bir müsamereye dönüşmüştür. Çalışan arkadaşlarımızın da bu kasıtlı hataları görerek gereğini yapacağını umuyoruz. Türk Eğitim Sen olarak her zaman olduğu gibi ülkemizin içinde bulunduğu şartları çok iyi bilen bir sendikayız. Bizler, ülkemiz nimetlerinin adil bölüşülmesi taraftarıyız. Asla devletimizi ve milletimizi zora sokacak bir talep peşinde değiliz. Sadece külfetlerin ve nimetlerin eşit dağıtılmasını istiyoruz. Türk Eğitim Sen olarak malum sendikanın şubesi gibi çalışan milli eğitim müdürlerinin, ilçe milli eğitim müdürlerinin, okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının takipçisiyiz. Yapılan yanlışları devlet ve millet için teşhir etmeye ve onlarla her türlü yasal zeminde mücadele etmeye kararlıyız. Görevi kötüye kullanmaya müsaade etmeyiz" dedi.