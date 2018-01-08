Alanya'da pansiyoncular sandığa gidiyor

ALANYA Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek 8’inci Olağan Genel Kurul saat 10.00’da başlayacak. Şu ana kadar Değirmenci dışında kimsenin adaylığını açıklamadığı odanın başkanlık maaşı 2 bin 800 TL.

ALİ AKKAYA GÖREVİ BIRAKIYOR

Kerim Taş'ın başkanı olduğu Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçileri, Kaportacılar, Oto Tamirciler Odası 11 Ocak 2018'de sandık başına gidecek. 3 bin 500 TL başkanlık maaşı bulunan bu oda için ise Taş'ın rakibi Avni Aşçı olacak. Yeni dönem için aday olmadığını açıklayan Ali Akkaya'nın başkanı olduğu Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Odası ise 12 Ocak 2018'de genel kurulunu gerçekleştirecek. 4 bin 200 TL maaşı bulunan oda için sahneye iki isim çıktı. Mehmet Yüksel ve Recep Çalış, bu süreçte başkanlık yarışı verecek.

ESNAF ODASI'NDA YARIŞ KIZIŞTI

Nuri Demir'in başkanı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odası ise 13 Ocak 2018'de genel kurulunu gerçekleştirecek. Mevcut başkan Nuri Demir'e rakip olarak ise sahaya Harun Gökçe, Duran Şimşek ve Ahmet Sert olmak üzere 3 isim indi. Bu odada ise başkanlık maaşı 3 bin 900 TL. Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası da 19 Ocak 2018'de gerçekleşecek genel kurula şu an için tek liste olarak Hüseyin Alataş ile girecek. 2 bin 800 TL başkanlık maaşı bulunan Tuğran Sağlamel'in başkanı olduğu Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası ise 20 Ocak 2018'de genel kurula Sağlamel ve İlyas Bayır'ın muhtemel adaylığı ile girecek. Henüz seçim tarihi tam netlik kazanmayan ancak 11 Şubat tarihi üzerinde durulan Pazarcılar Odası'nda da başkanlık yarışında mevcut başkan Hasan Yiğit'in rakibi eski başkan Bekir Akış olacak.