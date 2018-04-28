Alanya'da özel sergi

ALANYA Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK) üyesi olan Op. Dr. Gökhan Aydoğan düzenlenen sergide, Alanya’nın farklı yerlerinde çekilmiş, Otizm ve Alanya farkındalığını işleyen fotoğraflara yer verdi.

‘AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK’

Uluslararası bir etkinlikte otizmin farkındalığını arttırmak ve Alanya tanıtımına katkı sağlamak için sergi açtığını belirten Op. Dr. Gökhan Aydoğan, “Sergimiz AFSAK'ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Benim de 9 yaşında otizmli bir oğlum var. Otizmli çocuklarımızın ileriki hayatlarında daha rahat yaşayabilmeleri için terapilerinin ve eğitimlerinin çok güzel bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bu konuda toplumun da eğitilmesi gerekmektedir. Sergimde geçen yılki otizm festivalinde çektiğim fotoğraflar da yer alıyor. Alanya’da bunun gibi uluslararası bir etkinliğin olması gurur verici. Ben de bu bağlamda hem otizmin farkındalığına katkı sağlamak hem de Alanya’nın tanımına katkı sağlamak için Alanya’nın farklı yerlerinde çektiğim fotoğraflarımdan oluşan bir sergi açtım. AFSAK üyesiyim. Bu hem Alanya’nın güzelliklerini ele aldığım hem de otizmin farkındalığına vurgu yapmak istediğim bir sergi. Bu bağlamda buraya gelen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Umarım bu tür etkinliklerin devamı gelir. İnşallah bundan sonraki sergilerimde de bu konuyu işlemeye devam edeceğim. Bu benim ilk sergim. Bu açıdan da özel bir gün yaşıyorum. Bu konuda AFSAK yönetim kuruluna ve bana destek olan tüm dostlarıma teşekkür ederim” dedi.