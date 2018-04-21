Alanya'da Özcan Çocuk Parkı hizmete açıldı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Büyükhasbahçe Mahallesi’nde Yiğit Sokak 2641 Ada’da bulunan 1588 m2’lik Özcan Çocuk Parkı'nın yapımı tamamlandı. Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekân spor aletleri, basketbol sahası, tasarım ödüllü tırmanma çocuk oyun grubu ve oturma alanlarının bulunduğu Özcan Parkı, mahalle halkının ve çocukların kullanımına açıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilmeleridir. Ayrıca doğaya ve çevreye verdiğimiz önem çerçevesinde park alanlarını olabildiğince yeşillendirdik. Peyzaj düzenlemeleri ile çocuklarımızın yeşil bir ortamda oyun oynamalarını amaçladık. Yeni parkımız hayırlı olsun" dedi.