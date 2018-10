Alanya'da oyunculuk seçmelerine rekor başvuru

2018-2019 tiyatro sezonu için Alanya Belediyesi Çocuk Birimi tarafından her yıl düzenlenen oyunculuk seçmeleri hafta sonu yapıldı. Seçmelere yaşları 5 ila 12 arası değişen 250 çocuk başvurdu. Büyük ilginin olduğu seçmelerde, Nilbanu Engindeniz ve Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Koordinatörü Esra Kutertan’la birlikte 7 kişiden oluşan çocuk jürisi görev aldı. Jüri üyeleri, çocukları farklı alanlardaki yeteneklerine göre değerlendirdi.



Sonuçlar 3 Ekim tarihinde açıklanacak

Bu yıl rekor bir katılım yaşadıklarını açıklayan Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi sorumlusu oyuncu-yazar Nilbanu Engindeniz, “Oyunculuk seçmelerimize ilgi her yıl daha da artıyor. Bu yıl müthiş bir başvuru aldık. Çocuklarımızın yeteneklerini jüri üyelerimizle birlikte değerlendirdik. İnanın her çocuğumuzun bir alanda yeteneği var. Hepsi bizim için çok değerli çocuklar. Ancak 250 başvuru arasından 15 çocuk seçmek zorundaydık. Bu da oldukça zor bir karar. Sonuçları 3 Ekim Çarşamba günü açıklayacağız. Seçilen çocuklarımızla bu yıl Fındıkkıran Balesi’ni çalışacağız” dedi.