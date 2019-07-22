Alanya'da Oyun kuşları kupalarını aldı

Mehmet AL

Türkiye'nin en eski ve köklü güvercin yarışması olarak kabul edilen Alanya Oyun Kuşu Yarışması Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yapılan ödül töreni ile sona erdi. törene Alanya ve Manvgattan yarışmaya katılan üyeler ve Antalya Taklacı Güvercinler Derneği Başkanı Faruk Akçay katıldı. Alanya'da 12 ay süren zorlu yarışmada 2019 yılı şampiyonluğu ise Manavgatlı kuş yetiştiricisi Hüseyin Sönmez kazanırken 2'nciliği ise Alanya'dan Oktay Bagin kuş yetiştiricisi kazandı. Sönmez'n 1'nci olan kuşu havada 2 saat 47 dakika kalırken 2'nci olan Bagin'in kuşu ise 1 saat 20 dakika havada kalarak hakemler tarafından derecelendirildi. Birinci olan Hüseyin Sönmez kuşunun birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Alanya'dan katılan Oktay Bagin 76 kuşun içinde yarışmada 2'nci olduğu için mutlu olduğunu yarışmalara katılaçağını söyledi.

AKÇAY'KUŞ SEVDASI BİR SEVGİDİR'

Alanya'da yapılan Oyun Kuşu ödül törenine katılan Antalya Taklacı Güvercinler Derneği Başkanı Faruk Akçay yaptığı konuşmada şunları söyledi' Eski atalarımız bu sadık olan güvercinlerle haberleşme yapıyorlardı bunların değerleri çok farklı bizde güvercinleri çocuklarımız gibi bakıyoruz bunlarla vakit geçiriyoruz Kuş sevdası bir sevgidir. bu sevgiyi herkese aşılıyalım Alanya'da yaptığınız bu yarışmada dereceye giren Güvercin sahiplerini kutluyorum emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi

DENİZ ARSLAN'BİZ SEVDADAN VAZGEÇEMEYİZ'

Alanya Oyun Kuşu Yönetim kurulu üyesi Deniz Arslan yaptığı konuşmada şunları söyledi' Alanya'da 2012 yılından beri bu geleneğimizi sürdürüyoruz 2019 yılında 76 kuşla oyun kuşu yarışmasanı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz vede bu yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımı kutluyorum bu bizde sevdadır bu Güvercin sevdasına her kesimden arkadaşlarımız var. bunlar emeklerini harçayarak bu yarışmada Güvercinler dereceye girdi. hepsini ayrı ayrı kutluyorum dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 15:09