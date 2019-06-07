Alanya'da otopark çilesi! Araç çoğaldı, yer kalmadı

Yaz aylarında Alanya’nın en işlek bölgelerinden olan Damlataş’ta araç park edecek yer bulmak imkansız hale gelmiş durumda.

Alanya'da otopark çilesi! Araç çoğaldı, yer kalmadı
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OTOPARK görevlilerinin araçlar henüz seyir halindeyken sürücüleri park yeri için sıkıştırmaları hem Alanya’nın turizm kenti kimliğine yakışmıyor, hem de mağduriyet yaratıyor. Tatillerini Alanya’da geçiren yerli turistler için araçlarıyla Damlataş’a gelmek bir çileye dönüşüyor. Kale Yolu’ndan başlayıp, Alanya Arkeoloji Müzesi önüne kadar olan kısımda değil araç park edecek neredeyse yürüyecek yer kalmamış durumda. Caddede park eden her aracın başında bitip fiş keserek park ücreti talep eden otoparkçılar nedeniyle cadde devasa bir otopark alanına dönüşmüş ancak düzensizlik nedeniyle araç sahipleri de bölge halkı da mağdur oluyor.  Ankara’dan tatil için Alanya’ya gelen bir aile, yaşadıkları park sorunu için, “Şu an trafik de rezalet, park etmek de dert, kontrol yok, ilgilenen yok. Adım başı otopark görevlisi var ancak zahmet edip yer gösteren yok. Alanya’da mola verip, tatilimizin bir gününü geçirecektik ancak daha aracımızı koyacak yer bulamıyoruz. Biz de Antalya’ya devam etmeye karar verdik sırf bu yüzden” açıklamasında bulundu.

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