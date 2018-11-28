Alanya'da otomobile İstanbul cezası

Alanya şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Hasret Kuaför’ün çalışanı Aziz Öztürk, bugün kendisine gelen trafik cezası karşısında şok oldu.

Alanya'da otomobile İstanbul cezası
banner404

ALANYA şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Hasret Kuaför’ün çalışanı Aziz Öztürk, bugün kendisine gelen trafik cezası karşısında şok oldu. 3 yıl önce satın aldığı motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 29 Ekim 2017 tarihinde HGS gişesinden kaçak geçtiği için para ceza kesildiğini söyleyen Öztürk, yaşadığı trajikomik durumu Dim TV’ye anlattı. Motosikletiyle hiç bir zaman İstanbul'a gitmediğini ve kendisine gelen cezayı ödeyemeyeceğini belirten trafik cezası mağduru Alanyalı berber, yetkililerden bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hacet'te uyuşturucu evi
Hacet'te uyuşturucu evi
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479