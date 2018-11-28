Alanya'da otomobile İstanbul cezası

ALANYA şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Hasret Kuaför’ün çalışanı Aziz Öztürk, bugün kendisine gelen trafik cezası karşısında şok oldu. 3 yıl önce satın aldığı motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 29 Ekim 2017 tarihinde HGS gişesinden kaçak geçtiği için para ceza kesildiğini söyleyen Öztürk, yaşadığı trajikomik durumu Dim TV’ye anlattı. Motosikletiyle hiç bir zaman İstanbul'a gitmediğini ve kendisine gelen cezayı ödeyemeyeceğini belirten trafik cezası mağduru Alanyalı berber, yetkililerden bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

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