Alanya'da otomobil alev alev yandı

OLAY, saat 17.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametine giden Ahmet Özgür yöntemindeki 07 ZP 791 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Aracını yol kenarında durduran sürücü Özgür, alevlerden çıkan yoğun dumandan dolayı zehirlenerek baygınlık geçirdi. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler yangına müdahale ederek araç içerisinde bulunan ve baygınlık geçiren Özgür’ü son anda yanmaktan kurtardı. Ancak çevredekiler tüm çabalarına rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Özgür’ü ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Özgür’ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.