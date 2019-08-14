Alanya'da otobüslerde de farklı tarife: 'İmam gaz yaparsa, cemaat ne yapar?'

Ceren ŞAHİN

ALANYA Teleferik’in fiyat tarifesinin yerli vatandaşa farklı, yabancı tatilciye farklı olduğunu ortaya çıkaran Yeni Alanya Gazetesi’nin bağlı olduğu Dim Medya A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, benzer bir uygulamanın halk otobüslerinde de olmasına sosyal medya hesabında sert tepki gösterdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun, “Fiyatları düşürün” demesine rağmen Alanya Teleferik fiyatlarının bu yıl bir anda 28 liraya yükseltilmesine kamuoyundan ve turizmcilerden büyük tepkiler gelirken, Yeni Alanya’nın ısrarlı yayınları sonucu teleferik ücretlerinin yerliye 10 lira olduğu MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tarafından açıklanmış, ancak fiyat belirleme yetkisi verilen encümenin başındaki isim olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den konuya ilişkin, “Zamanı gelince açıklama yapacağız” yanıtı gelmişti. CHP Yönetim Kurulu Üyesi olan avukat Müge Gezginci, konuyla ilgili dava açacaklarını söylerken, teleferikte yabancıya 28, yerliye 10 lira olan fiyat tarifesinin benzeri bu kez halk otobüslerinde ortaya çıktı. Kargıcak-Alanya arası çalışan halk otobüslerinde şoförün önündeki bölüme konulan fiyat tarifesinde yerli vatandaştan 4 lira talep edilirken, yabancılardan uyruğuna ve cebindeki paraya göre 1 Euro ya da 1 Dolar istenmesi tepki çekti. Yerliden 4 lira istenirken, bugünkü döviz kuru üzerinden turistlerden 1 Euro karşılığı 6 lira 30 kuruş ya da 1 Dolar karşılığı 5,5 lira talep edilmesi, akıllara yerliden 10 lira, yabancıdan 28 lira isteyen Alanya Teleferik’in fiyat tarifesini getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde olan halk otobüslerinde turistleri adeta yolunacak kaz gibi gören anlayışa sert tepki gösteren duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, “Mahmutlar halk otobüsünde fiyat tarifesi; yerliye 4 lira, yabancıya ister 1 Euro yani 6.3 lira ver, ister 1 Dolar yani 5.5 lira ver tarifesi! Ne demiş atalarımız. İmam gaz yaparsa, cemaat ne yapar. Şekil A: Teleferik tarifesi” dedi.