Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek
Yeni güncellemede yok yok! Parmak...
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...
Facebook'ta bir skandal daha! "Çirkin yazışma" ortaya çıktı
Facebook'ta bir skandal daha!

Alanya'da otobüsçülerin '65 yaş' isyanı!

Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplum taşıma araçlarına ücretsiz binmesinin sektörü çok büyük zarara uğrattığını söyledi

Alanya'da otobüsçülerin '65 yaş' isyanı!

Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, toplum taşıma araçlarına ücretsiz binmesinin sektörü çok büyük zarara uğrattığını söyledi

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:05
Alanya'da otobüsçülerin '65 yaş' isyanı!
banner404

ODA olarak sezon öncesi hazırlıklarını tamamlandıklarını söyleyen Bacak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların mevcut yasayı suistimal ettiğini belirterek “İlçemizin doğu ve batı bölgesinde faaliyet gösteren eski, çarpık, boyasız tüm otobüslerin bakımını (yeni araç alamadığımız için) yaptırdık. Ancak bizi üzen ve sık sık isyan ettiren bir ’65 yaş’ durumuyla karşı karşıyayız. Her otobüsün içinde 20 kişi varsa, 15 tanesinin 65 yaş ve üzeri kesimden olduğunu görüyoruz. Güneydoğu’da esnaf bu nedenle kontak kapatmak zorunda kaldı.” dedi. 

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’
Şehir içinde çalışan otobüslere aylık 750 lira ödendiğini söyleyen Bacak, “Mevcut ücret esnafı tatmin etmiyor, çünkü mazot 6 lira oldu. Otobüsçüler Odası olarak biz artık 65 yaş taşımaktan mazot parası bulamaz hale geldik. Bu ücretin bir an önce bin 500 liraya çıkması gerekiyor. Bıçak kemiğe dayandı.” diyerek yetkililere çağrıda bulundu. 

‘DAİRE SAHİPLERİ KART ALIYOR!’
Maddi durumu çok iyi insanların da toplu taşımayı ücretsiz kullanmak için kart aldığını söyleyen Bacak, “Hepimiz bir gün 65 yaşında olacağız. Fakat otel-daire sahibi insanların otobüse ücretsiz binmek için kart aldığına şahit oluyorum, bunlara üzülüyorum. Arabaların içi bu insanlarla dolu olduğu için parasını veren vatandaşlar ve turistler oturacak yer bulamıyor. 65 yaş, en azından bir öğrenci bileti parası, yani 1.5 lira olmalı. Bu şekilde, esnaf en azından mazot parasını çıkarabilir.” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
OtobüsMinibüsDoğan BacakIsyan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat'ta ağaç altına bırakılmış bebek bulundu
Manavgat'ta ağaç altına bırakılmış bebek bulundu
Nuri Demir'den Dim TV’ye özel açıklamalar
Nuri Demir'den Dim TV’ye özel açıklamalar
 Tuna 'Umut Yürüyüşü'nü tamamladı
 Tuna 'Umut Yürüyüşü'nü tamamladı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim