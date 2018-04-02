Alanya'da otobüsçülerin '65 yaş' isyanı!

ODA olarak sezon öncesi hazırlıklarını tamamlandıklarını söyleyen Bacak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların mevcut yasayı suistimal ettiğini belirterek “İlçemizin doğu ve batı bölgesinde faaliyet gösteren eski, çarpık, boyasız tüm otobüslerin bakımını (yeni araç alamadığımız için) yaptırdık. Ancak bizi üzen ve sık sık isyan ettiren bir ’65 yaş’ durumuyla karşı karşıyayız. Her otobüsün içinde 20 kişi varsa, 15 tanesinin 65 yaş ve üzeri kesimden olduğunu görüyoruz. Güneydoğu’da esnaf bu nedenle kontak kapatmak zorunda kaldı.” dedi.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

Şehir içinde çalışan otobüslere aylık 750 lira ödendiğini söyleyen Bacak, “Mevcut ücret esnafı tatmin etmiyor, çünkü mazot 6 lira oldu. Otobüsçüler Odası olarak biz artık 65 yaş taşımaktan mazot parası bulamaz hale geldik. Bu ücretin bir an önce bin 500 liraya çıkması gerekiyor. Bıçak kemiğe dayandı.” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

‘DAİRE SAHİPLERİ KART ALIYOR!’

Maddi durumu çok iyi insanların da toplu taşımayı ücretsiz kullanmak için kart aldığını söyleyen Bacak, “Hepimiz bir gün 65 yaşında olacağız. Fakat otel-daire sahibi insanların otobüse ücretsiz binmek için kart aldığına şahit oluyorum, bunlara üzülüyorum. Arabaların içi bu insanlarla dolu olduğu için parasını veren vatandaşlar ve turistler oturacak yer bulamıyor. 65 yaş, en azından bir öğrenci bileti parası, yani 1.5 lira olmalı. Bu şekilde, esnaf en azından mazot parasını çıkarabilir.” diye konuştu.