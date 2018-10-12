Alanya'da otobüsçüler yargıya gidiyor

Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün alınan karar, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ile Mahmutlar ve Kargıcak Halk Otobüsü işletmecilerini şok etti. Geçtiğimiz ay Alanya'ya gelerek Öğretmenevi'nde Bacak ve otobüsçülerle toplantı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hat ücretlerinin 200 bin TL'den 100 bin TL'ye düşürülmesini kabul ettiklerini söyledi ancak dünkü kararda tarife yeniden 200 bin TL'ye çıktı.

‘KOOPERATİF BAŞKANLARI İLE MUTABAKAT SAĞLANDI’

Meclis toplantısında konuşan Başkan Türel, esnaf temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde kooperatiflerin bazılarının birleşmesi ve araçları da büyüterek çalışması yönünde talep gediğini ifade etti. Türel, “Mahmutlar’daki 7 metrelik araçların 9.5 metreye birebir yükseltilmesi, merkezdeki 9.5 metrelik otobüslerin de 12 metreye 32 taneye kadar yükselmesi yönünde bir düzenlemeyi içeren mutabakatı kooperatif başkanları ile sağladık” şeklinde konuştu.

‘RAKAM KONUSUNDA DA MUTABAKAT VAR’

Bu tip kapasite artışlarında bir bedel ödenmesinin geçmiş dönemlerde de yapılan bir uygulama olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “Bunu yapmadığınız takdirde devletin birtakım denetim mekanizmalarında sorun olarak oluşabiliyor. Biz Alanya’daki gerek oda başkanı, gerekse kooperatif temsilcileriyle defalarca yaptığımız görüşmelerde onların üyelerinin ödemesi gereken rakamlar konusunda bir mutabakatı sağladık. Hatta belediye olarak esnafımıza kolaylık göstermek üzere bütün adımlarımızı da attık” diye konuştu.

‘6 AYDA 200 BİN TL ÖDENECEK’

Başkan Türel, esnafın yapacağı ödemeler konusunda ise şu bilgileri verdi: “Doğuda Mahmutlar, Kargıcak tarafındaki araçların 7 metreden 9,5 metreye yükselmesi karşısında öncelikli olarak 3 aylık vade ile 250 bin TL bedel ödenmesi söz konusuydu. Bunu biz arkadaşlarımızın da teklifleri karşısında 6 aya yaymak suretiyle 200 bin TL noktasında bir sonuca bağladık. Hatta kendileri ile de bütün şahitler huzurunda bir şifahi mutabakat oluştu. Bununla ilgili yazılı bir protokol de imzaladık.”

‘PLAKA DEĞERİNDE ARTIŞ OLACAK’

Bu tip toplu ulaşım araçlarında özellikle plaka bedellerinin piyasa şartları neticesinde oluşan rakamlar olduğunu belirten Türel, “Bugünkü piyasa şartlarında esnafımız yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan Mahmutlar ve Kargıcak’daki bir aracın 9.5 metreye yükselmesi halinde plaka değerinde en az 300 bin TL’lik bir artış olabileceğini dile getirdiler. Biz de o yüzden 250 bin demiştik, 50 bin TL daha indirim istediler, 200 bin TL dedik. Çünkü biz esnafımıza yardımcı olmak adına piyasa şartlarının da oluşabilecek değerden daha az bir rakamla bunu hiç olmazsa verelim ki esnafımıza destek olalım diye düşündük” şeklinde konuştu.

‘ALANYA’NIN PLAKA DEĞERİ İLE ANTALYA’NINKİ FARKLI’

Bu konuda Antalya’da geçmişte yapılan uygulamaları emsal almak gibi mali ve hukuki sorumlulukları olduğunu vurgulayan Başkan Menderes Türel, “Antalya ulaşım esnafı geçmişte yüzde 88’lik kapasite artışı için esnaf başı 209 bin 806 lira ödedi. İki esnafın birleşip tek otobüse dönüştüğü göz önüne alındığında bir otobüs için 409 bin lira ödendi. Alanya ulaşım esnafı yüzde 266’lık bir kapasite artışı için sadece 200 bin lira ödeyecek Mahmutlar’da. Merkezde ise yarısı kadar bir rakam. Antalya’da daha az ödendiği, hiç alınmadığı konusu tamamen yanlıştır. Antalya esnafından çok mu aldınız diye bir soru akla gelebilir, hayır değil, çünkü Alanya’nın plaka değerleriyle Alanya’nın her zaman farklı olur” diye konuştu.

‘ZORUNLU DEĞİL, ESNAFIN TERCİHİNDE’

Türel şöyle devam etti: “Esnafımıza illa bunu ödeyeceksiniz diye zorunluluk haline dönüştürmüyoruz. Tamamen kendi iradesinde. Öderse aracını büyütür, ödemezse bugünkü araçlarla, bugünkü sistemde yolcu taşımaya devam ederler. Onların bu araçları büyütme talepleri karşısında bizim onların talebine cevap vermek adına bulabildiğimiz çözüm tamamıyla bundan ibaret.”

‘KAMU ZARARI NOKTASINDA SORUMLUYUZ’

Bu bedelleri almamak gibi bir durumun söz konusu olamayacağını vurgulayan Başkan Menderes Türel "Bizim de kamu zararı noktasında sorumlu olduğumuz kurumlar var. En az rakam neyse onu esnafımızdan talep ediyoruz. Bu tespit ettiğimiz ulaşım komisyonunda plan bütçe komisyonundaki rakamların şu an bir lira altına alabilme şansımız kamu zararı oluşacağından dolayı mümkün değil. Meclisimiz hiç almayalım diyebilir. O kamu zararının muhatabı olur meclis üyelerimiz. Ama kamu zararı oluşacağı için eğer hiç almazsak buna evet diyebilecek her meclis üyesinin yarın kamu zararından sorumluluğu olur” ifadelerini kullandı.

‘BİR TEK MECLİS ÜYEMİZE SARI ZARF GELMEYECEK’

Geçmiş dönemlerde kamu zararından dolayı bazı meclis üyelerine sarı zarflar gittiğini hatırlatan Başkan Türel, “Allah nasip ederse görev süremizi tamamlayıncaya kadar ve tamamladıktan sonra bir tek meclis üyemize sarı zarf gelse bile sorun yaşamayacak şekilde bu dönemi tamamlayacağız. Ben hepinizin sorumluluğunu da üzerimde taşıyorum. İnşallah hiç gelmeyecek çünkü benim ilk dönemimde hiç gelmedi” dedi

OTOBÜSÇÜLER BACAK'TAN DESTEK İSTEDİ

Alınan kararda 7 metrelik Kargıcak-Mahmutlar otobüslerinin 9-9,5 metreye, bazılarının 9 metreden 12 metreye çıkarılması ve bu kapasite artışı nedeniyle 7 metreden 9 metreye çıkan otobüsler için 200 bin TL, 9 metreden 12 metreye çıkarılan otobüsler için de 100 bin TL ücret talep ediliyor. Bu duruma itiraz eden 18 Mahmutlar, 8 de Kargıcak hattı sahibi 100 otobüs işletmecisi konuyu Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak'la görüşerek yol haritası çizdi.

'HAK ARAMAK İÇİN MAHKEMEYE GİDİLECEK'

Yeni Alanya'ya konuşan Doğan Bacak "Alanya'da yaptığımız toplantıda Sayın Türel hat tarifesinin 200 bin TL'den 100 bin TL'ye düşürülmesini tüm esnafın önünde kabul etmişti. Ancak dünkü Büyükşehir Meclisi'nde Ak Parti ve MHP'nin kabul, CHP'nin ret oylarıyla rakamlar eski tarifeden kabul edilmiş. Biz bunu kabul etmiyoruz. Otobüsçü esnafı 'Hakkımızı aramak için mahkemeye gidip kararı iptal ettireceğiz' dedi, ben de destek verdim" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Mahmutlar ve Kargıcak mahallelerinde kapasitesi arttırılacak halk otobüslerinin dönüşüm bedellerini belirleyen UKOME Genel Kurul raporunu gündemine aldı. Söz konusu rapor dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi devam meclisinde karara bağlandı. Rapor, 7 metreden 9 metreye çıkarılacak Mahmutlar ve Kargıcak otobüsler için 200 bin TL bedel ödenmesini öngörüyor. Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya özel açıklamalar yapan ve komisyon kararlarını eleştiren Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci "Otobüslerin genişletilmesinin çok geç kalınmış bir karar olduğunu defalarca söyledik. Mahmutlar ve Kargıcak'ın buna ihtiyacı var ancak belirlenen fiyatlar çok yüksek. Hele ki şu kriz ortamında. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de 2007 yılındaki ilk başkanlık döneminde Antalya’da buna benzer bir uygulama yaptıklarını söyledi. O dönemin dolar kurunu söyleyip bir hesap yaptı ve bu döneme uyarlayıp, 'Yüksek değil, daha düşük fiyat olursa Danıştay müfettişi bize hesap sorar' dedi. Yerli ve milli olmaktan bahsediliyor madem öyle neden dolar üzerinden hesaplama yapılıyor? ÜFE ve TÜFE niye baz alınmıyor da dolardan hesap yapılıyor? Antalya örnek veriliyor ama orada 12 ay çalışıyorlar, burada 6 ay. Bunlar neden baz alınmıyor? Tonla faktör var etkileyen. Fiyat inmezse en azından vadeyi 1 yıla yayın dediler, o da olmadı. MHP oy kullanmayacağını söyledi. Zihni Asiltürk de fiyatlandırmanın yüksek olduğunu söyledi ama çok üstelemedi. Sonuç itibariyle onaylandı ve geçti" dedi.



Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 22:50