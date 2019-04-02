Alanya'da otizme dikkat çektiler

ETKİNLİK kapsamında Kocagözün Anaokulu öğrencileri ile Alanya Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri birlikte vakit geçirdi.

Alaaddin Keykubat Koleji Kocagözün Anaokulu Kordinatörü Hüsniye Kıldırgıcı Baysal "Otizmin okul olarak farkındayız ve her zaman farkında olacağız. Engelli bir çocuğu olan annenin en üzücü sözü ‘Çocuğum benden önce ölsün’dür. Çünkü ondan sonra ona bakacak kimse yoktur. Bir anne için ne kadar acı. Siz düşünün. Otizmde düşündürecek en önemli işaretler ise çocuğun göz temasından kaçınması, ismi söylendiğinde tepki vermemesi, belirgin derecede tekrarlayıcı hareketler yapması. Bizler bugün hep beraber oyun oynadık, çamaşır astık, fidan diktik ve okul duvarlarına maneviyatı büyük bir hediye bıraktık, el baskılarımızı yaptık. Bizlerden küçük bir armağan oldu. Onlar için otizme mavi ışık yaktık" dedi. Alanya Özel Eğitim Anaokulu Kurum Müdürü Serkan Aktaş ise, “Otizmin farkındalığı için hep beraber toplandık. Bizler toplum olarak bilinçli gençler yetiştirmek için Kocagözün Anaokulu ve Toslak-Ketenlik İlkokulu ile ele ele verdik. Otizme önceden ‘yaygın gelişimsel bozukluk’ denilirdi. Bu çocuklar genellikle göz teması kurmazlar. Onunla konuşmaya çalıştığınızda sizinle iletişim kurmaya çalışmaz, söylediklerinize, sanki duymuyormuş gibi kayıtsız davranabilirler. Bazı kelimeleri tekrarlayıcı biçimde kullanırlar, sallanma, çırpınma gibi tekrarlayıcı davranışları gözlenir. Bu tarz davranışlar sergileyen çocukların ailelerinin en yakın zamanda uzmana gitmelerini öneririz" diye konuştu. Alanya Özel Eğitim Anaokulu Kurum Müdür Yardımcısı Kevser Özdemir ise, “Bizler çocuklarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ya da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü tarihlerinin yanısıra tüm yıl boyu fark edilmelerini istiyoruz. Toplumumuzun otizm konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilinç çok önemlidir. Bugün bizler de otizmde farkındalık oluşturabilmek adına kurumlarımızın da destekleriyle böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah bu etkinliklerle birlikte otizm ile ilgili gerekli farkındalıkları oluşturduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

