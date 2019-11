Alanya'da oteli bulunan Köşdere'ye haciz şoku

Ceren ŞAHİN

ALANYA'NIN tanınmış turizmcilerinden Mehmet Emre Öğütçüoğlu, 3 yıl önce eski milletvekili İbrahim Köşdere’ye ait oteli 10 yıllığına kiraladığını ancak Köşdere’nin oteli satmak için kendisini çıkarmak istediğini iddia etmiş ve sözleşme gereği haklarının peşine düşmüştü. Öğütçüoğlu’nun Köşdere tarafından tehdit edildiği de ortaya atılan iddialar arasında yerini almıştı. Yanı sıra sözleşmenin perde arkasında şok eden vergi kaçırma iddiaları da Alanya gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Öğütçüoğlu, 10 yıllık kira bedeli olarak ödediği 1 milyon 165 bin doların karşılığında yalnızca 200 bin TL’lik bir fatura kesildiğini ifade ederek, Köşdere’nin vergi kaçırdığını iddia etmişti.

İDDİALAR YARGIYA TAŞINDI

Savcılığa giderek şikayet dilekçesini sunan Öğütçüoğlu, yaşanan son gelişmeleri Yeni Alanya’ya anlattı. Öğütçüoğlu, şu iddialarda bulundu: "Daha önce 3 yıl evvel İbrahim Köşdere’ye ait olan oteli 10 yıllığına kiraladığımı, ancak İbrahim Köşdere’nin oteli satmak istediğini ve bu nedenle de tarafımı otelden çıkartmak istediğini belirtmiştim. Kira bedelinin tümünü peşin olarak ödememe ve kiracı olma hakkım olmasına rağmen Köşdere beni otelden çıkarmaya çalışmaktadır. Üstelik beni otelden çıkartabilmek adına her yola başvurmuş, tarafımı ‘Savcı bey ile görüştük, her şeyimizi tamamladık’, ‘Bak, yaşın genç, başına bela alırsın!’ söylemleriyle defalarca kez tehdit etmiştir. Daha önce de İbrahim Köşdere’nin oteli kusurlu bir şekilde tarafımıza teslim ettiğini dile getirmiştik. Ben bu oteli yeniden turizme açabilmek için tam 1 milyon 700 bin dolarlık yatırım yaptım. Tüm bu haberlerin basında yer almasının ardından İbrahim Köşdere saldırıya geçmiş ve Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesi 2019/812 esas sayılı dosya ile şirketime karşı istihkak davası açmış ve oteldeki malların kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. İbrahim Köşdere sırf beni ve şirketimi mağdur etmek amacıyla, kira sözleşmemizin bulunmasına rağmen beni yıldırarak otelden tahliye ettirebilmek için şirketime ait olan malların kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. İbrahim Köşdere, istihkak davasına ilişkin dava dilekçesinde otelin, tarafımıza kiralanmadan önce tapuya teferruat olarak bildirdiğini, bu malların teferruat listesine kayıtlı olduğunu iddia etmiştir. Ancak İstihkak davasının açılış tarihinden dahi sonra, 21.10.2019 tarihinde haciz tutanağında yazan tüm menkulleri teferruat adı altında tapuya kaydettirmiştir. İbrahim Köşdere tarafımıza ait malları sanki kendisininmiş gibi 21.10.2019 tarihinde tapuya şerh verdirmiş ve bu şekilde açıkça suç işlemiştir. Bu nedenle Köşdere hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, yargı görevi yapanı, bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs, özel belgede sahtecilik ve ilgili tüm suçlardan savcılığa şikâyette bulundum. Kira bedelini peşin ödemem nedeniyle oteli boşaltmayacağımı bildirdiğimden İbrahim Köşdere bu yolu kullanmakta ve adalet sistemini oyuncak haline getirmektedir. Bu şekilde şirketime ait olan malları da almaya çalışmakta ve devlet dairelerine yalan beyanlarda bulunarak hukuka aykırı delil elde etmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak İbrahim Köşdere ‘Köşdere mağdurları’ grubuna beni de dâhil etmeye çalışmakta ve bu uğurda her şeyi yapmaktadır.”

YEDİEMİN MALLARI TESLİM ETTİ

Köşdere Otel’in eşyalarını korumak adına mücadele ettiğini ve yediemin kararıyla otelin tüm mallarının tarafına teslim edildiğini ifade eden Öğütçüoğlu “Malların ve otelin güvenliği için buradayım. Kimin hakkı varsa mahkemeye başvursun. 22 Kasım’da yediemin kararıyla tüm mallar tarafıma teslim edilmiştir. Otelin asıl kiracısı olarak oteldeki malların Köşdere’den korunması ve hiç bir malın kaçırılmaması için eşyaların güvenliğini sağlamak amacı ile otele kendi personellerimi koydum. Köşdere’nin avukatı yediemin mal tespitine itiraz edeceklerini beyan etmektedir. Dolayısıyla hem kendime ait olan malların güvenliği için hem de yediemin kararını suistimal etmemek için böyle bir tedbir almış bulunmaktayım" şeklinde konuştu.