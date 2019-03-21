Alanya'da örnek proje

Alaaddin Keykubat Koleji Kocagözün Anaokulu’nda “Serebral Palsi Farkındalık Ayı” etkinliği yapıldı. Engelli bireylerle bir araya gelen anasınıfı öğrencileri birlikte boyama yapıp oyun oynadılar

Alanya'da örnek proje
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ANAOKULU Koordinatörü Hüsniye K. Baysal, “Her ay bir engelli çocuğumuzla beraber okulumuzda bir etkinlik düzenliyoruz. Okulumuza gelen çocukların ilk öğrenmesini istediğim şey engelin olmadığını bilmeleri. Engelsiz bir yaşam alanını hep beraber oluşturabileceğimizi görmeleri en büyük arzularımızdan bir tanesi. Bunu, engelli öğrencileri okulumuzda ağırlayarak çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Mart ayı 'Serebral Palsi Farkındalık Ayı' ve rengi de yeşil renk olduğu için bugünü seçerek hepimiz yeşil giyindik ve onların yanında olduğumuzu belli ettik. Biz Kocagözün Anaokulu olarak koca yüreklerimizle her daim onların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. 

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