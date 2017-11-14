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Alanya'da onkoloji tanı tedavi merkezi açılacak

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, birçok ilde dahi olmayan onkoloji tanı tedavi merkezinin Alanya'da açılacağının müjdesini verdi

Alanya'da onkoloji tanı tedavi merkezi açılacak

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, birçok ilde dahi olmayan onkoloji tanı tedavi merkezinin Alanya'da açılacağının müjdesini verdi

14 Kasım 2017 Salı 09:46
Alanya'da onkoloji tanı tedavi merkezi açılacak
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ALAADDİN Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Dim Medya Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanya basınından gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşan Yazan şu anki hastanenin taşınmasından sonra hastane binalarının ne olacağı konusunda açıklamalar yaptı. "Eski hastanemizle ilgili iki önerimiz oldu. Şu anki idari binamızla ilgili onkolojik tanı merkezi yapılması için öneri verdik. Onkoloji tanı tedavi açma onayımız geldi, ilçe olarak Türkiye'de bu bir ilk çok hastamız Antalya'ya gelip gidiyordu. Kemeo terapi için, radyo terapi için,inşallah bu gidip gelmeler yakın tarihte son bulacak. Bu noktada destek ve duyarlılığı için sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Onkoloji tanı tedavi merkezinin ilçe olarak Alanyamızda açılmasında  yaptığı katkı ve desteklerden dolayı. Çünkü Türkiye'de birçok ilde bile olmayan onkoloji tanı ve tedavi merekezi Alanyamızda olacak" dedi.

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AlanyaOnkoloji Tanı Tedavi MerkeziAlaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma HastanesiTevfik YazanMevlüt Çavuşoğlu
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