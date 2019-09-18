banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da öncelik yayanın

Alanya’da “ Önce Yaya “ projesi çalışmaları sürüyor.

GÜNCEL 18.09.2019, 11:04
Alanya'da öncelik yayanın
banner404

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019’un  “ Yaya Öncelikli Trafik Yılı “ ilan edilmesinin ardından Alanya’da okul önleri ve trafik ışıklarının bulunmadığı kavşaklarda “ Önce Yaya” görselleri çizme çalışmalarına devam ediyor.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya’da başta okullar olmak üzere trafik ışıklarının bulunmadığı kavşaklarda “ Önce Yaya” görselleri çizme çalışmalarını sürdürüyor. 

Mahmutlar Barbaros Caddesi’nde de öncelik yayaların

Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin bir hayli fazla olduğu Mahmutlar Barbaros Caddesi’nde de önce yaya uygulaması kapsamında yaya geçidi çizgileri ve önce yaya görselleri çiziyor. Barbaros Caddesi’nin tamamında yapılacak çalışmadan sonra Alanya merkezdeki caddelerde proje devam ettirilecek.Ekipler gelen talepler doğrultusunda  daha önce Toslak ve Emişbeleni’ndeki okulların önündeki yollarda, daha sonra Alanya’da Sahil Yolu’nun  Karayolları ile Tosmur Kavşağı  arasındaki bölümde 9 noktaya önce yaya görseli çizdi. 
 Çalışmalar sırasında trafik ise kontrollü olarak sağlanıyor.

#Alanya #Yaya #Önce yaya #Mahmutlar #Barbaros Caddesi
Yorumlar (0)
31°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:34
Öğle 12:57
İkindi 16:26
Akşam 19:09
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545