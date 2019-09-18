Alanya'da öncelik yayanın

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019’un “ Yaya Öncelikli Trafik Yılı “ ilan edilmesinin ardından Alanya’da okul önleri ve trafik ışıklarının bulunmadığı kavşaklarda “ Önce Yaya” görselleri çizme çalışmalarına devam ediyor.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya’da başta okullar olmak üzere trafik ışıklarının bulunmadığı kavşaklarda “ Önce Yaya” görselleri çizme çalışmalarını sürdürüyor.

Mahmutlar Barbaros Caddesi’nde de öncelik yayaların

Büyükşehir Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin bir hayli fazla olduğu Mahmutlar Barbaros Caddesi’nde de önce yaya uygulaması kapsamında yaya geçidi çizgileri ve önce yaya görselleri çiziyor. Barbaros Caddesi’nin tamamında yapılacak çalışmadan sonra Alanya merkezdeki caddelerde proje devam ettirilecek.Ekipler gelen talepler doğrultusunda daha önce Toslak ve Emişbeleni’ndeki okulların önündeki yollarda, daha sonra Alanya’da Sahil Yolu’nun Karayolları ile Tosmur Kavşağı arasındaki bölümde 9 noktaya önce yaya görseli çizdi.

Çalışmalar sırasında trafik ise kontrollü olarak sağlanıyor.