Alanya'da önceden haberli 'Kaçak' denetimi

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) Alanya BTK (Bölgesel Temsil Kurulu) Başkan Yardımcısı Kerim Yılmaz'ın ardından Yönetim Kurulu Üyesi olan Aytur Turizm sahibi Tolga Yıldırım da Alanya BTK Başkanı Bilal Korkmaz'a tepki göstererek istifa etmişti. Alanya BTK dün trajikomik bir uygulamaya daha imza attı.

TÜRSAB, dün Okurcalar sahillerinde yapılacak kaçak acenta denetimlerini SMS'le üyelerine duyurdu. Uygulama, kaçak faaliyetlerden dertli acentacıları kızdırdı. Şükrü Bingöl "Bu 'Kaçmazsanız yakalanırsınız' uyarısı" derken, Kemal Tur "Gerçekten komik. Bunu herkes duymuştur. Böyle uyararak denetim mi olur" dedi.

İsmail Tekin adlı acentacı ise "Böyle denetim mi olur? Çok saçma bir şey" diyerek tepkisini dile getirdi.