Alanya'da omurga sağlığı eğitimleri sürüyor

ALANYA Belediyesi Uzman Fizyoterapisti Erdem Demir tarafından Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bu yılın ilk omurga sağlığı eğitimi ve taraması yapıldı. Yapılan taramalarda skolyoz veya herhangi başka bir omurga problemi tespit edilen öğrenciler, ileri tetkik ve tedavi için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

DİNAMİK VE SİMETRİK POSTÜRÜN ÖNEMİ VURGULANDI

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Alanya Lisesi, Şehit Abdullah Sercan Anadolu Lisesi ve Fevzi Alaattinoğlu Anadolu Lisesi’nde yapılan skolyoz ve omurga sağlığı taramalarına, yeni eğitim öğretim yılında Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden başlandı.

Uzman Fizyoterapist Erdem Demir tarafından yapılan taramalarda öğrencilere özellikle dik, dinamik ve simetrik postürün önemi anlatıldı.

TARAMALAR ÖZEL BİR CİHAZLA RADYASYONSUZ YAPILIYOR

Okullardaki taramalarla ilgili bilgi veren Fizyoterapist Erdem Demir, “Taramaları, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulan proje kapsamında temin edilen Spinal Mouse adı verilen özel bir cihaz yardımı ile gerçekleştiriyoruz. Cihazın en önemli özelliği x ışını ve dolayısıyla radyasyon yaymadan omurga hakkında önemli bilgiler sağlaması. Elde edilen veriler bölgemizdeki ve hatta ülkemizdeki omurga sağlığı konusundaki veri eksikliği de göz önüne alındığında, sağlıklı nesillerin yetişmesi için gerekli sağlık ve eğitim uygulamalarına da yön vermesi açısından oldukça önemli. Taramalardan sonra öğrencilerimize, omurga sağlığı ve postür bozuklukları hakkında da bir eğitim vererek, skolyoz ve diğer omurga problemlerinden nasıl korunabilecekleri hakkında bilgilendiriyoruz. Özellikle dik, dinamik ve simetrik postürün önemini vurguluyoruz” dedi.

