Alanya'da ölüme ‘Yeşil’ ışık: Yayalara dikkat!

CEREN ŞAHİN - ÖZEL HABER

MAHMUTLAR Mahallesi'nde sinyalizasyon karmaşası yaşanıyor. Mahallenin sembolü haline gelen saat kulesinin bulunduğu kavşakta araçlara yeşil ışık yanarken, yayalara da yeşil ışık yanıyor. Var olan sorun yayaların canını tehlikeye atarken, araç sürücülerinin de kafasını karıştırıyor.

ALANYA’DA DA YAŞANMIŞTI

Benzer bir sorun Alanya'nın Atatürk Bulvarı'nda da yaşanmış ve Dim TV'nin (dimtv.tv) haberi üzerine sorun çözülmüştü. Dim TV (dimtv.tv) bu kez de Mahmutlar'ın sesi oldu. Sorunun ivedilikle çözülmesi için ekranlara taşıyarak "Darısı Mahmutlar'a" dedi.