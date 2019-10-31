Alanya'da ölüme ‘Yeşil’ ışık: Yayalara dikkat!
Alanya’nın doğusunda nüfusu en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da yaşanan sinyalizasyon karmaşası yayaların canını tehlikeye atıyor
GÜNCEL 31.10.2019, 18:11 31.10.2019, 23:34
CEREN ŞAHİN - ÖZEL HABER
MAHMUTLAR Mahallesi'nde sinyalizasyon karmaşası yaşanıyor. Mahallenin sembolü haline gelen saat kulesinin bulunduğu kavşakta araçlara yeşil ışık yanarken, yayalara da yeşil ışık yanıyor. Var olan sorun yayaların canını tehlikeye atarken, araç sürücülerinin de kafasını karıştırıyor.
ALANYA’DA DA YAŞANMIŞTI
Benzer bir sorun Alanya'nın Atatürk Bulvarı'nda da yaşanmış ve Dim TV'nin (dimtv.tv) haberi üzerine sorun çözülmüştü. Dim TV (dimtv.tv) bu kez de Mahmutlar'ın sesi oldu. Sorunun ivedilikle çözülmesi için ekranlara taşıyarak "Darısı Mahmutlar'a" dedi.
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