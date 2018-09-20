Alanya'da ölüm kavşağına ışık müjdesi

DİM TV'nin (dimtv.tv) de daha defalarca gündeme getirdiği konuyla ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı nihayet çıktı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kavşağı'nda yaşanan kazalardan sonra adı 'ölüm kavşağına' çıkan bölgede yaşayan vatandaşlar da sık sık trafik ışığı yapılmasının ehemmiyetini dile getiriyordu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de belediyenin kavşakla ilgili çalışmaları yaptığını ve UKOME'ye de gerekli yazıların gönderildiğini söylemişti. Bugün itibariyle de o kavşakta ışıklandırma çalışmalarına başladı. Dim TV'de çalışmları yerinde inceledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 09:08