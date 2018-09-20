Alanya'da ölüm kavşağına ışık müjdesi

Yapıldığı günden bu yana adı sık sık yaşanan trafik kazalarıyla anılan ALKÜ EAH önünde bulunan kavşakta ekipler bugün trafik ışığı için çalışmalara başladı

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DİM TV'nin (dimtv.tv) de daha defalarca gündeme getirdiği konuyla ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı nihayet çıktı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kavşağı'nda yaşanan kazalardan sonra adı 'ölüm kavşağına' çıkan bölgede yaşayan vatandaşlar da sık sık trafik ışığı yapılmasının ehemmiyetini dile getiriyordu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de belediyenin kavşakla ilgili çalışmaları yaptığını ve UKOME'ye de gerekli yazıların gönderildiğini söylemişti. Bugün itibariyle de o kavşakta ışıklandırma çalışmalarına başladı. Dim TV'de çalışmları yerinde inceledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 09:08
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HAKAN AKDENİZ
HAKAN AKDENİZ - 1 gün Önce

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