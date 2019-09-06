Alanya'da oluk oluk kan aktı

ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi sakinleri, etkili olan sağanak yağış sırasında sokaktan oluk oluk kan aktığını görünce adeta şok oldu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde sokakta kan gölü görülüyor. Sokak incelendiğinde, kanın sağanak yağışla birlikte taşan bir logardan geldiği göze çarpıyor. Kanın nereden geldiği gizemini koruyor.

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