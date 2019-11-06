Alanya'da olta balıkçıları yarışacak

Uğur KANBEROĞLU

ALANYA Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) tarafından olta balıkçılığı turnuvası bu yıl 2’nci kez Alanya’da düzenlenecek.

ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, hafta sonu Türkiye'nin farklı illerinden 2. Alanya Fishing Tournament’e katılmak için Alanya’ya gelecek balık tutkunlarını ağırlayacaklarını söyledi. Kalaycı, “2. Alanya Fishing Tournament, spor ve eğlence etkinlikleriyle gerçek bir tatil cenneti olan Alanya’da 9-10 Kasım 2019 tarihlerinde Alanya Marina ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 80 tekne, 210 sporcu ve denize gönül vermiş yaklaşık bin kişinin katılımıyla düzenlenecek yarışmada katılımcılara toplamda 75 bin TL ödül dağıtılacak. Festival havasında gerçekleştireceğimiz 2. Alanya Fishing Tournament yarışmamızda toplumsal farkındalık yaratarak bireylerin sadece kendi nesilleri için değil gelecek nesiller için de özenli olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Gerek yurtiçi gerek yurt dışı basın yayın organlarında geniş yankı getirecek bir sportif balıkçılık yarışmasına ASOBDER ve destekçileri ile imza atıyoruz. Organizasyonun tüm hazırlıkları tamam. Bu yarışmada aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesini de ASOB Yönetim Kurulu kararı ile hayata geçireceğiz. Turnuva boyunca yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamını kamu yararına faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüne bağışlayacağız. Yarışmamıza vereceğiniz destek ile bu spora gönül vermiş ve verecek olan takipçilerimizin ve misafirlerimizin sizleri daha iyi tanıma imkânı bulmasının yanında bu sosyal sorumluluk projesinin de içinde bulunmuş olacaksınız. 2019 2. Alanya Fishing Tournament yarışmamıza vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür eder, sizleri de aramızda görmekten onur duyarız” dedi.

KATILIMCI SAYISI ARTIYOR

Yarışmanın kendi kategorisindeki en geniş katılımlı organizasyon olduğunu ifade eden Kalaycı, “Yarışmamıza 80 tekne katılacak ve bu rakam oldukça iyi. Hala başvurmak isteyenler var ancak gelen konuklarımızı iyi ağırlamak istiyoruz, bu yüzden yeni katılımcı almıyoruz. İlk organizasyonumuzda 20 tekne katılmıştı. Bu yıl bakanlıktan onayı daha erken aldık ve tanıtım faaliyetlerimize erken başladık. Tüm Alanya halkını yarışmanın son günü olan pazar günü etkinliklere katılmaya bekliyoruz” diye konuştu.

