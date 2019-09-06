Alanya'da okullarda yeni dönem temizliği
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi öncesi Alanya genelindeki okullarda temizlik çalışmalarına başladı
GÜNCEL 06.09.2019, 22:01
Uğur KANBEROĞLU
ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü başlayacak 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı öncesi Alanya genelindeki okulların bahçe temizlik çalışmalarına başladı. Alanya genelindeki ilk, orta ve liselerin bahçeleri Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce temizlenerek eğitim öğretim dönemine hazır hale getiriliyor. Şu ana kadar 102 okulda çalışmaların tamamlandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Okullarımızı yeni döneme hazırlamak için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları titizlikle devam ediyor. Tüm öğrencilerimiz yeni eğitim-öğretim yılına temiz ve sağlıklı bir çevrede ‘Merhaba’ diyecekler" dedi.
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