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Alanya'da okullarda yeni dönem temizliği

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi öncesi Alanya genelindeki okullarda temizlik çalışmalarına başladı

GÜNCEL 06.09.2019, 22:01
Alanya'da okullarda yeni dönem temizliği
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Uğur KANBEROĞLU

ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü başlayacak 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı öncesi Alanya genelindeki okulların bahçe temizlik çalışmalarına başladı. Alanya genelindeki ilk, orta ve liselerin bahçeleri Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce temizlenerek eğitim öğretim dönemine hazır hale getiriliyor. Şu ana kadar 102 okulda çalışmaların tamamlandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Okullarımızı yeni döneme hazırlamak için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları titizlikle devam ediyor. Tüm öğrencilerimiz yeni eğitim-öğretim yılına temiz ve sağlıklı bir çevrede ‘Merhaba’ diyecekler" dedi.

#Alanya Belediyesi #Temizlik işleri
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