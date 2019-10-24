Alanya'da Okullararası Satranç Turnuvası'nda dereceye giren okullar açıklandı
Alanya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mürsel Pehlivanlı katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Fevzi Alaattinoğlu Anadolu Lisesi'nde 21-23 Ekim tarihleri arasında Okullar Arası Satranç Turnuvası düzenlendi.
TURNUVAYA 81 okul takımından 364 sporcu katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren ilk 5 takıma madalya ve satranç takımı hediye edildi. Ödül törenine ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ergen, İçecek Temizlik ve Gıda Maddeleri Firması Sahibi Mürsel Pehlivanlı, Fevzi Alaattinoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Murat Barsan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Ödül töreninde konuşan Şube Müdürü Erkan Ergen böyle güzel bir organizasyona destek olduklarından dolayı Mürsel Pehlivanlı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ödülleri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ergen, turnuva destekçisi Mürsel Pehlivanlı ve Fevzi Alaattinoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Murat Barsan takdim etti.
Dereceye giren okullar:
Liselerde
1.Hüseyin Girenes Fen Lisesi
2.Hasan Çolak Anadolu Lisesi
3. Oba Akdeniz Anadolu Lisesi
4. Nimet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi
5. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
Ortaokullarda
1. Barbaros Azakoğlu Orta Okulu
2. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu
3. Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu
4. Tahir Tuluk Ortaokulu
5. Doğa Koleji Ortaokulu
İlkokullarda
1. Kemal Şuberi İlkokulu
2. Şehit Coşkun Nazilli ilkokulu
3. İnönü İlkokulu
4. Parlayüksel İlkokulu
5. TED Koleji İlkokulu
Onur Ödülünü Mustafa Kurt aldı.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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