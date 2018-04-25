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Alanya'da okul yolları daha güvenli

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’daki 58 okulun çevresindeki yollarda trafik levhası ve işareti çalışması yapıyor

Alanya'da okul yolları daha güvenli

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’daki 58 okulun çevresindeki yollarda trafik levhası ve işareti çalışması yapıyor

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:48
Alanya'da okul yolları daha güvenli
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ULAŞIM Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde okulların önünden ve çevresinden geçen yollarda trafik levhası ve işareti çalışması yapıyor. Alanya’nın merkezindeki mahallelerde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, okul yollarına, yön, okul geçidi, okul bölgesi başta olmak üzere uyarıcı ve yönlendirici trafik işaret ve levhaları monte edildi. Çalışmada ayrıca eskiyen tabelalar yenileriyle değiştirilirken, belirlenen noktalara da yeni levhalar takıldı. 

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Antalya Büyükşehir BelediyesiAlanya
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