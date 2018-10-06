Alanya'da okul kantinlerinde denetim ‘Rüzgar’ı

ALANYA İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun yeni başladığı şu günlerde okullarda gıda güvenliğini sağlamak adına kantin işletmecileri ile bir araya geldi. Eğitim sezonu boyunca verilecek hizmetler noktasında gıda denetçileri tarafından bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar “Alanya’da yaz sezonu boyunca otellerde ve toplu konaklama yapılan alanlarda sıkı denetimler gerçekleştirdik. Eğitim öğretim sezonunun açılması ile birlikte de denetimlerimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımız için okullarda artacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hizmet vermeniz bakımından büyük bir sorumluluğunuz var. Zira herhangi bir hatanın telafisi mümkün değil. Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği politikamız çerçevesinde müdürlük olarak öncelikle sizlerin kendi kontrollerinizi sağlamanızı talep ediyoruz. Gıda işletmeleri kendilerinden sorumludur. Her daim bu sorumlulukla hareket edilmesini talep ediyoruz. Sorunlarınızı da biliyoruz. Bugün burada okul kantinlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin bilgiler vereceğiz” ifadelerini kullandı.