Alanya'da öğretmenleri unutmadılar

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Sosyal Hizmetler Büro Amirliği’nde görevli başkomiser Muzaffer Topoğlu,komiser yardımcısı Yusuf Yıldız ve görevli polis memurları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Alanya’daki okulları ziyaret ettiler. Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, geleceğin teminatı çocuk ve gençleri yetiştiren öğretmenleri hatırlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilk ziyaret Alanya Atatürk Ortaokulu’na gerçekleştirildi. Okul Müdürü Cengiz Şahin ve görevli diğer öğretmenlerle bir araya gelen polis memurları, öğretmenlere çiçek vermeyi ihmal etmediler. Heyet ardından Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Burada polis memurlarını merkez müdürü Ebru Bezci karşıladı. Okulda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan ve onlara çiçek dağıtan polis memurları, öğretmenlerle sohbet etti.

ŞEHİT EŞİ UNUTULMADI

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit polis memuru Abdullah Ümit Sercan'ın öğretmen eşi Özay Sercan'ı görevli olduğu okulda ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı. Avcı "Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak şehidimizin bizlere emaneti olan değerli öğretmenimize her zaman yanlarında olduğumuzu ilettik" dedi.