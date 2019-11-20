Alanya'da Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası

TED Alanya Kolejinin ev sahipliğinde ağırlanan öğretmenler hem sohbet ettiler hem eğlendiler hem yarıştılar. Dereceye giren öğretmenlere madalya ve hediye çeki ve bütün öğretmenlere katılım belgesi verildi. Ödüller Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet SARI, Adnan CELALİ, TED Alanya Koleji Genel Koordinatörü Kenan SAYGI ve TED Alanya Koleji İlkokulu Müdürü Ferah KARAKAŞ, Spor Müdürü Murat DURU, Ortaokul Müdür Yardımcısı Vahap EREN tarafından verildi. Ted Alanya Koleji Genel Koordinatörü Kenan SAYGI böyle bir etkinliğe destek verdiklerinden dolayı çok memnun olduklarını Alanya'da satrancın gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi ve başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin ER olmak üzere törene katılan Şube Müdürü Ahmet SARI ve Adnan CELALİ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Turnuvada

1.liği Emrah DEMİRBAŞ

2.liği Davut ÜNEŞİ

3.lüğü Yusuf DÜĞÜNYURDU

4.lüğü M. Oğuzhan MUSARA kazandı.

Katkılarından dolayı

Ali Yıldız BEKER ve

Halil IŞIL onur ödülü aldı