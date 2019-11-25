Alanya'da Öğretmenler Günü'nde çağrı: 'Öğretmenin sesine kulak verilsin'

ŞUBE Başkanı Burhan Ulu ve yönetim kurulu tarafından Alanya Öğretmen Evi’nde düzenlenen kahvaltıya çok sayıda sendika üyesi, aileleriyle birlikte katıldı. Konuklarını kapıda karşılayan Ulu, geleneksek kahvaltı organizasyonuyla kaynaşmayı sağladıklarını ifade edip meslektaşlarının gününü kutladı. Emekli öğretmenlere plaket verilen programda konuşan Ulu, “Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk Eğitim Sen olarak yetkililere bugün ve her gün diyoruz ki, öğretmenleri sadece 24 Kasımlarda hatırlamayın. Sözde değil özde öğretmenlerin yanında olun. Öğretmenlerin seslerine kulak verin, taleplerimizi duyun ve hayata geçirin. Enflasyona ezdirilen memur maaşlarının güncellenmesini talep ediyoruz. Her seçim dönemi söz verilip yılan hikayesine dönüşen 3600 ek göstergenin artık hayata geçmesini istiyoruz. Bakanlığımızın yaptığı atamalarda adalet ve liyakati gözetmesini bekliyor, eğitimde yaşanan sorunların ancak bu yolla çözüleceğini dile getiriyoruz. Adını mülakat koydukları yandaş atama sistemini kınıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü saygıyla anıyor, son günlerde Atatürk’e yapılan saygısızlıkları kınıyor ve yetkilileri de bu konuda göreve davet ediyoruz" dedi.