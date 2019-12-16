Alanya'da öğrencilerden yerli ürün pazarı

12-18 ARALIK Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda “Kendime yetiyorum”, “İletişim kuruyorum/alışveriş yapıyorum” etkinlikleri kapsamında Cikcilli Mehmet Öncü İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, gerçekleştirdikleri proje ile farkındalık yarattı. Aileleri tarafından temin edilen meyveler, öğrencilerin okulda kurduğu stantlarla yine öğrenciler tarafından satıldı.

‘YERLİ TEŞVİĞİNİ MİLLİ

BİR GÖREV OLARAK GÖRÜYORUZ’

Projeye desteklerinden dolayı Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Okul Müdürü Baykul Çetin’e teşekkür eden 3-B sınıfı öğretmeni Belkıs Ergün, “Hafta kapsamında kendi yerli ürünlerimizi almamızın ve kullanmamızın önemini gelecek nesillere aktarmayı milli bir görev olarak görüyor, bu görevimizi yerine getirmek için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Aynı zamanda alışveriş yaparak iletişim kurmayı da öğrenen çocuklar, yerli malı tüketiminin arttırılması konusunda bilinçlenmiş, tutum ve yatırım konusunda da farkındalık yaratmış oldular.