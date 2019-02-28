Alanya'da öğrencilerden anlamlı etkinlik

ALANYA'DA nadir hastalıklara dikkat çekmek için Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Sema-Eray Erdem Ortaokulu öğrencileri vatandaşlara mavi kurdele taktılar. 28 Şubat bütün dünyada nadir hastalıklara dikkat çekilmesi adına özel bir gün, Nadir Hastalıklar Günü. Şubat ayının diğer 11 aya göre farkı ve 4 yılda bir 29 gün çekmesiyle alakalı her yılın 28 Şubat’ında dikkat çekilen nadir hastalıklara ilişkin Alanya çocukları da bir etkinlik gerçekleştirdi. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Sema-Eray Erdem Ortaokulu öğrencileri gerek nadir hastalıklara sahip insanların toplumsal entegrasyonu, gerekse de tedavi süreçlerinde yaşanan sıkıntılara yönelik farkındalık yarattılar. Türkiye’de nadir hastalık sahibi 7 milyon birey olduğunu ifade eden çocuklar, Atatürk Anıtı önünde vatandaşlar için hem bilgilendirme çalışması yaptılar, hem de mavi kurdele takarak nadir hastalıklara dikkat çektiler.